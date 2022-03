Tres lugares turísticos para pasear sin salir de San Luis Potosí

El megapuente de marzo 2022 está a la vuelta de la esquina y si usted aún no tiene plan para disfrutar de los días de descanso puede hacerlo en lugares turísticos en San Luis Potosí o poblados muy cercanos.

Del viernes 18 al lunes 21 de marzo, los alumnos de nivel básico tendrán un fin de semana largo, por lo que no es raro que las familias potosinas aprovechen para visitar los atractivos.

¿Qué hacer en el megapuente de marzo 2022 en SLP?

De no salir de la ciudad, San Luis Potosí ofrece varias actividades para las personas de todas las edades.

Uno de los lugares es el Parque Tangamanga Uno.

Está considerado como el pulmón natural de la ciudad y es uno de los parques urbanos más grandes de México.

Aquí puedes disfrutar de paseos en bicicleta o a pie y admirar su lago.

También el parque alberga el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes con exposiciones temporales y espectáculos al aire libre; la entrada al recinto cultural vale 50 pesos.

---Conocer los sitios históricos del Centro de SLP en este megapuente 2022

Puede que residas en San Luis Potosí o vas llegando a la ciudad y no conoces los rincones más atractivos.

La mejor opción para descubrir el centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es el el Tranvía.

Para tomar este transporte debes dirigirte a la terminal que se encuentra frente a la catedral. El precio del boleto es de 70 pesos por adulto y 50 por niño.

Con la ubicación de los lugares atractivos en la mañana, quizá sea una buena idea hacer un tour nocturno por establecimientos como bares, restaurantes y cantinas tradicionales.

Seguro en estos sitios encontrarás los mezcales potosinos, cervezas artesanales y otras bebidas locales.

---La cárcel que se construyó en el Porfiriato

San Luis Potosí tuvo un rol importante en los acontecimientos históricos del país en el inicio del siglo pasado como la Revolución.

Y una muestra fue que Francisco I. Madero concibió el Plan de San Luis cuando fue recluido en la prisión de la ciudad, manifiesto donde convocó a levantarse en armas contra el régimen de Porfirio Díaz.

Esa cárcel es conocida ahora como el Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí.

Con las adecuaciones pertinentes, la celda del ex presidente aún se conserva.

Las experiencias que ofrece el Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí para la familia son exhibiciones relacionadas al surrealismo.

En esta temporada la muestra está a cargo de Rob Woodcox.

El fotógrafo ha sido incluido en importantes publicaciones, exposiciones y ha producido obra comercial para clientes como Universal Pictures y Capitol Records. En 2020, Rob publicó su primer libro de arte fotográfico, Bodies of Light, mismo al que se dedica esta muestra.

También ofrece exhibiciones fijas, charlas y talleres.