Tribunal Electoral del Estado descarta que Villarreal haya cometido violencia política contra Verónica Rodríguez

Ricardo Villarreal Loo, militante del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), no cometió violencia política en razón de género en contra de Verónica Rodríguez Hernández, presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN).

Así lo resolvió el Tribunal Electoral del Estado (TEE), al desahogar el procedimiento sancionador especial radicado en el expediente TESLP/PSE/01/2022, promovido por la lideresa blanquiazul.

Fundó la denuncia en una entrevista radiofónica del expanista, quien declaró en la misma: "si quieres mi opinión personal, ella no va ha dirigir los destinos, los destinos los dirige un hoy diputado federal que es Xavier Azuara y él va a decidir (...) Es muy claro, el tema de decisiones realmente importantes dentro de Acción Nacional no las va a tomar la hoy presidenta".

La sentencia determinó que no es posible advertir que del contenido de las manifestaciones realizadas por Villarreal Loo se dañe la integridad psicológica, al no desprenderse actos que puedan dañar la estabilidad psicológica de Rodríguez Hernández, tales como insultos, humillaciones, comparaciones destructivas, restricción a la autodeterminación o amenazas.

Estableció que no se configura la anulación del reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales, dado que no está acreditada la vulneración de derecho alguno, pues no se advierte de qué forma los hechos acreditados limitan o restringen dichos derechos.

Puntualizó que no toda crítica del ejercicio al cargo constituye de forma automática una infracción, siendo que, como es el caso concreto, las expresiones se hicieron en relación con su gestión como presidenta del CDE del PAN.

"Se considera que las expresiones ocurrieron en el contexto de la crítica sobre las decisiones tomadas por la dirigente del Comité Directivo de PAN, en las que el denunciado señala una problemática interna del partido político, por lo que no se advierte la vulneración al derecho político de la denunciante", concluyó.