"Truena" el SITTGE contra SUTSGE y portal informativo

Voceros del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE) acusaron al sindicato mayoritario de orquestar una "campaña de mentiras y falacias", a través de un portal local de noticias, en torno a un supuesto acuerdo logrado con el gobernador Juan Manuel Carreras López para la entrega de mil basificaciones a sus militantes.

José Amaury Chávez Medellín, secretario de Prensa del SITTGE, y el subsecretario de la misma cartera, Juan Carlos Rodríguez Méndez, afirmaron que lo publicado en el sitio de noticias "es falso, al igual que las amenazas supuestamente hechas por nuestro sindicato a representantes de medios de comunicación".

Dijeron que la campaña tiene como objetivo "evitar que los ojos se pongan en el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), al que ya se le va a acabar el pan que le han estado dando en la mano".

Pidieron al portal Código San Luis "que presente las pruebas de esas mil basificaciones que supuestamente nos dio el gobernador, porque nosotros no conocemos a las y los compañeros beneficiados. Estamos seguros de que esas pruebas no existen. No tenemos acuerdo alguno con el titular del Ejecutivo".