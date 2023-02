"Truena" Gallardo contra jueces por liberar a narcomenudistas; "es para Ripley", dice

El gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona se quejó del Poder Judicial, esto luego de que, según comentó, de los 51 detenidos con más de 6 mil dosis de droga que se presentó como un logro récord para la Guardia Civil Estatal hace unos días, la mayoría fueron liberados por los jueces, por lo que los culpó de que México "esté en llamas".

"Yo creo que a nivel nacional no se había tenido una detención de tantas personas con tal cantidad de droga y es para Ripley que los liberen, yo no sé los criterios de los jueces, no sé que está sucediendo, pudieran argumentar alguna inconsistencia en alguna cosa u otra, pero la esencia y la parte medular ahí está, que son las más de 6 mil dosis, que Dios bendiga a esos jueces, porque van a ocupar muchas bendiciones", agregó.

Gallardo Cardona insistió que la liberación de estos presuntos narcomenudistas implica que más gente va a seguir consumiendo narcóticos y más de éstos llegarán a jóvenes que probablemente "van a terminar mal", por lo que refirió que a los jueces "que los juzguen arriba porque como ellos son los juzgadores, aquí no hay quien los juzgue a ellos, pero serán juzgados desde arriba".

El titular del Ejecutivo estatal indicó, además, que hay que cuestionarle al Poder Judicial cuáles son las medidas que tomará al respecto, porque no puede estar sucediendo una y otra vez "en la desesperación que se vive, en un fin de semana se detuvieron a estos 51 narcomenudistas y hoy casi todos están libres, entonces pues es un cuento de nunca acabar, esto va a seguir si el Poder Judicial no hace lo que toca, si el país se envuelve en llamas, pues ellos van a contribuir a eso por no detener a los delincuentes".

Por último, Ricardo Gallardo mencionó que su gobierno siempre será institucional y, por supuesto, que respeta las resoluciones judiciales, aunque esto no significa que las comparte: "seguiremos siendo respetuosos del Poder Judicial y de los jueces como siempre lo hemos sido".