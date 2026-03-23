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Turismo en SLP sube ingresos y empleo, según Inegi

Sector servicios reporta alza anual

Por Redacción

Marzo 23, 2026 02:32 p.m.
A
Alza en empleo turístico

Alza en empleo turístico

San Luis Potosí registró un incremento en su actividad económica dentro del sector servicios, particularmente en turismo, de acuerdo con datos de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El informe, que compara enero de 2025 con el mismo mes de 2026, señala que las empresas relacionadas con hoteles y restaurantes reportaron un aumento anual de 7.5 por ciento en sus ingresos, acompañado de un crecimiento de 12.1 por ciento en su plantilla laboral.

El reporte también da cuenta del comportamiento en el rubro de servicios de información en medios masivos, donde se registró un incremento del 10 por ciento en ingresos, aunque con una reducción del 6.9 por ciento en el personal ocupado.

Estos datos reflejan una tendencia al alza en actividades vinculadas al sector servicios en la entidad, con un mayor dinamismo en áreas relacionadas con el turismo, mientras que otros segmentos muestran ajustes en su estructura laboral.

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Los resultados corresponden a indicadores oficiales publicados por el Inegi, que permiten observar la evolución reciente de la actividad económica en el estado.

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