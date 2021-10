Turnar caso Pontigo a FGR no es razón para desconfiar de la justicia en SLP: magistrada

Si bien una instancia federal estableció que sea la FGR, la autoridad que investigue el presunto feminicidio de Karla Pontigo Lucciotto, no significa necesariamente que no se "esté confiando en la justicia potosina", consideró Olga Regina García López, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).Por existir conflicto de interés de varios funcionarios estatales, un juzgado federal instó a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer su facultad de atracción en dicho asunto, a fin de garantizar el cumplimiento de la sentencia de la Corte en favor de la familia de Karla.En entrevista, la presidenta adujo que la decisión se tomó para una medida preventiva de lo que pudiera suceder, que en ese entonces no se consideró en la investigación ministerial.Afirmó que desde la reposición del procedimiento ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y si bien no es la superior de los jueces, se encarga de vigilar el cumplimiento de los protocolos de perspectiva de género y "creo que así se ha venido haciendo", evaluó.Acotó que si surgiera señalamiento alguno en contra de algún juez, se requerirá de una denuncia específica hacia determinada persona, y posteriormente el Consejo de la Judicatura tomará las acciones conducentes."Si una autoridad federal así lo estableció, nosotros tenemos que ser respetuosos de esta determinación, lo cual no significa necesariamente que no se esté confiando en la justicia potosina", concluyó.