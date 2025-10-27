logo pulso
UASLP informa sobre levantamiento de Paro Estudiantil en varias Facultades

Las autoridades y estudiantes de la UASLP acuerdan reanudar clases en algunas facultades tras protesta

Por Redacción

Octubre 27, 2025 09:28 p.m.
A
UASLP informa sobre levantamiento de Paro Estudiantil en varias Facultades

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ha anunciado el levantamiento del paro estudiantil iniciado el pasado 21 de octubre, en respuesta a la denuncia de una agresión sexual contra una estudiante de la Facultad de Derecho "Abogado Ponciano Arriaga Leija". Este movimiento, respaldado por diversas facultades, exigía justicia y medidas para garantizar entornos seguros en la comunidad universitaria.

Tras intensas negociaciones, las autoridades universitarias y los representantes estudiantiles han acordado la reanudación de las actividades académicas en las siguientes facultades:

Facultad del Hábitat

Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Ingeniería

Facultad de Estomatología

Facultad de Enfermería y Nutrición

Facultad de Agronomía y Veterinaria

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Estas facultades retomarán sus clases y labores académicas de manera regular a partir del miércoles 29 de octubre. El personal administrativo de estas entidades se reincorporará el martes 28 de octubre para realizar actividades de limpieza, organización y preparación de los espacios universitarios, con el propósito de garantizar un regreso ordenado y seguro.

Sin embargo, algunas facultades han decidido mantener el paro hasta que se atiendan sus demandas específicas. Las facultades de Psicología, Ciencias de la Información, Ciencias Sociales y Humanidades, y Ciencias continúan con la suspensión de actividades, exigiendo respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades universitarias.

 

