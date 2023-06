UASLP lanza convocatoria de becas para estudiantes de reingreso al ciclo escolar 2023-2024

Con el propósito de avanzar a paso firme hacia la gratuidad de la educación superior pública, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) a través de su Comité Central de Becas, hace una atenta invitación a las y los interesados a participar en la Convocatoria General de Becas para estudiantes de reingreso al ciclo escolar 2023-2024.

A pesar de las restricciones presupuestales la máxima casa de estudios potosina apoya la permanencia y conclusión de estudios de su alumnado. Por lo que, de manera transparente, pone a disposición de las y los matriculados de los campus universitarios de las 4 regiones de la entidad este beneficio, que será un paliativo para los ingresos familiares.

El estímulo se fundamenta en los artículos 6, 7, 160 y 161 del Estatuto Orgánico de la UASLP; así como 9, 15, 16 y 38 del Reglamento de Becas y está dirigido a las y los estudiantes de nivel superior. Las personas interesadas que cumplan con los requisitos podrán presentar sus documentos del 15 al 30 de junio de 2023 en las oficinas de las consejerías de alumnas y alumnos o en las diversas oficinas de la Federación Universitaria Potosina.

Los requisitos marcados en la convocatoria son: ser alumna o alumno del nivel superior de la UASLP con derecho a la reinscripción para el ciclo escolar 2023-2024. Tener motivos suficientes para pedir la beca. Estar al corriente con el pago de las cuotas escolares. No tener resolución o sanción en contra por conducta inapropiada que atente contra los principios, valores y espíritu de la Universidad. No haber parcializado el pago del reingreso. No ser acreedora o acreedor de otro tipo de beca universitaria.

En este sentido, el Comité Central de Becas privilegiará, en cualquiera de los casos, a quienes soliciten el beneficio de la beca y se ostenten como personas de pueblos y comunidades indígenas, con discapacidad y/o sean madres solteras.

Las consejerías de alumnas y alumnos y la Federación Universitaria Potosina, tendrán que presentar ante el Comité Central de Becas, las listas de quienes hayan cumplido con los requisitos y puedan acceder al beneficio de la beca, antes del día 05 de julio del año 2023. Los beneficiados deberán imprimir su ficha de pago entre los días 07 y 21 de julio del año 2023. Para más información visita la página: https://www.uaslp.mx/Paginas/Vida-Estudiantil/4849