UASLP podría frenar clases presenciales por Covid

Ante la posible cuarta ola, que se prevé se desencadene a mediados de enero del 2022 por la alta movilidad de fiestas decembrina y la latente llegada de ómicron a territorio potosino, las clases presenciales en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), solo se interrumpirán en caso de que las autoridades en Salud así lo determinen.

Acorde con lo señalado por el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, pese a que se prevé un repunte de casos de infección y posibles muertes por Covid-19, tras las fiestas de Navidad y año nuevo, esta situación afectará más a las personas que no están vacunadas.

Precisó que la plantilla estudiantil, administrativa y académica de la máxima casa de estudios del Estado, se encuentran con esquema completo de vacunación, por lo que han descartado incremento de contagios dentro de la UASLP.

No obstante, recordó a las y los estudiantes, así como trabajadores de la educación a mantener las medidas de prevención, ya que las vacunas completas previenen de un desarrollo grave de la enfermedad, pero no garantiza la salud por completo.

"Aquí tiene que quedar muy claro, la decisión o no de que llegase a ver necesidad de volver a cerrar las aulas, como pasó el año pasado, depende de la Secretaría de Salud que es la que decide", concluyó Zermeño Guerra.