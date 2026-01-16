logo pulso
Ubica SSPC áreas con más delitos en zona metropolitana

Sobresalen el norte y sur de la capital, así como los límites de Villa de Pozos con Soledad, dijo Juárez Hernández

Por Samuel Moreno

Enero 16, 2026 12:08 p.m.
A
Jesús Juárez Hernández/Foto: Pulso

Jesús Juárez Hernández/Foto: Pulso

Las zonas norte y sur de la capital potosina, así como sectores ubicados en los límites con Villa de Pozos y Soledad de Graciano Sánchez, concentran actualmente los principales "focos rojos" de inseguridad en la zona metropolitana, de acuerdo con estadísticas de detenciones revisadas diariamente por las autoridades de seguridad.

Así lo informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado, quien explicó que colonias como Ciudad 2000 y áreas aledañas a Plaza de las Águilas destacan por el número de aseguramientos realizados recientemente, lo que ha permitido identificar patrones delictivos y reforzar la presencia policial.

El funcionario señaló que este análisis permanente se realiza en las mesas de seguridad, donde se evalúan las colonias con mayor incidencia para definir operativos y acciones preventivas; "lo que sobresale en la estadística de detenciones es la zona norte, la zona sur y hacia los límites de Villa de Pozos con Soledad", precisó.

En este contexto, Juárez Hernández se refirió también a colonias como Satélite y el corredor de la avenida Salk, donde la ciudadanía ha manifestado preocupación por la percepción de inseguridad y la falta de presencia policial, particularmente tras el homicidio de una joven ocurrido la semana pasada.

Indicó que en estas áreas la SSPC mantiene un seguimiento específico y que una de las principales líneas de análisis apunta a la venta de droga realizada de manera independiente; "hemos realizado muchas detenciones por venta de droga, principalmente de personas que no están vinculadas a algún grupo criminal", explicó.

Añadió que, como parte del protocolo, cada detención se coordina de manera inmediata con la Policía de Investigación (PDI), a fin de que las personas aseguradas sean entrevistadas y se determine si guardan relación con otros hechos delictivos o carpetas de investigación abiertas.

Son "focos rojos" bares y discotecas

Este fin de semana Protección Civil clausuró ocho antros en la zona metropolitana

