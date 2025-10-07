Son “focos rojos” bares y discotecas
Este fin de semana Protección Civil clausuró ocho antros en la zona metropolitana
Se tiene identificado que alrededor del 10 por ciento de los bares, centros nocturnos y restaurantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí, son “un foco rojo”, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).
El pasado fin de semana, ocho centros nocturnos, bares y discotecas de la zona metropolitana de San Luis Potosí, fueron clausurados por incumplir disposiciones en materia de protección civil.
Después de acudir a la Mesa de Paz y Seguridad, Ordaz Flores refirió que se tiene registro de aproximadamente 3 mil negocios de dichos rubros, los cuales son sujetos de revisión en materia de protección civil. “En algunos encontramos menores dentro del establecimiento, otros no cuentan con sus permisos actualizados y la tercera causa, es por el giro de que su permiso no corresponde a la actividad que realizan”, subrayó.
El funcionario estatal dijo que luego de realizar una valoración interinstitucional, se hará énfasis en las inspecciones donde
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
colabora la Dirección de Gobernación, la Guardia Nacional (GN), la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Ya tenemos nosotros un panorama, un análisis de cuáles son los que pueden tener un foco rojo y ya lo tenemos perfectamente ubicados”, concluyó.
no te pierdas estas noticias
Detectan 80 INEs falsas en antros
Rolando Morales
Dice Galindo Ceballos que hay empresarios que tienen tecnología para detectarlas
Fortalecer el comercio, la propuesta para el T-MEC
Martín Rodríguez
La Canaco-Servytur destaca la importancia del comercio internacional en el estado.