Son “focos rojos” bares y discotecas

Se tiene identificado que alrededor del 10 por ciento de los bares, centros nocturnos y restaurantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí, son “un foco rojo”, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

El pasado fin de semana, ocho centros nocturnos, bares y discotecas de la zona metropolitana de San Luis Potosí, fueron clausurados por incumplir disposiciones en materia de protección civil.

Después de acudir a la Mesa de Paz y Seguridad, Ordaz Flores refirió que se tiene registro de aproximadamente 3 mil negocios de dichos rubros, los cuales son sujetos de revisión en materia de protección civil. “En algunos encontramos menores dentro del establecimiento, otros no cuentan con sus permisos actualizados y la tercera causa, es por el giro de que su permiso no corresponde a la actividad que realizan”, subrayó.

El funcionario estatal dijo que luego de realizar una valoración interinstitucional, se hará énfasis en las inspecciones donde

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

colabora la Dirección de Gobernación, la Guardia Nacional (GN), la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Ya tenemos nosotros un panorama, un análisis de cuáles son los que pueden tener un foco rojo y ya lo tenemos perfectamente ubicados”, concluyó.