"Un ciudadano debe ser el fiscal anticorrupción"

El gobernador del estado debería abrir a organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, empresarios y sindicatos las propuestas para nombrar al o la próxima titular de la fiscalía especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción, consideró el ex integrante del Consejo de directores del Frente Cívico Potosino, Eduardo Martínez Benavente.

A su juicio una medida de esta naturaleza permitiría por lo menos contar con apoyo ciudadano puesto que la sociedad civil es capaz de integrar la terna para elegir al sucesor de Jorge Alejandro Vera Noyola.

Sin mencionar nombres advirtió que hay intereses de todos los diputados y algunos en particular que ya tendrían su voto definido y en caso de que no se involucre la sociedad civil se corre el riesgo de que el nombramiento que no vendría de la sociedad civil recaería en alguien muy al estilo de la gente que hay ahí.

Dijo que interesados hay muchos, puesto que es una posición política muy importante para aquellos que se quieran ver beneficiados de la actuación del o la próxima fiscal anticorrupción.

Recordó que además existe la variable de que la fiscalía especializada no es autónoma, y por ello es importante presentar una terna de algunos "que no sean cuates del gobernador" o que representen intereses de aquellos responsables de elegirlos.