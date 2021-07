Un orgullo que un potosino como Moctezuma fuera presidente de México: Gabino Morales

El delegado de programas integrales de desarrollo del Gobierno de México en San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, aseveró que sería "todo un orgullo" que un potosino como Esteban Moctezuma Barragán fuera el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, no obstante recalcó que aún es muy temprano para esas definiciones.

Luego de que el presidente de la república expusiera como "presidenciable" a Moctezuma Barragán, el delegado insistió en que apenas acaban de pasar unas elecciones como para ya estar pensando en las siguientes, por supuesto indicó que el hoy embajador de México en los Estados Unidos de América es un gran perfil, pero aún no son los tiempos.

Puntualizó: "yo creo que falta mucho, no es momento para distraerse en esas cosas, no hay que tener malos pensamientos, ya llegará el momento y yo creo que se deberá elegir al mejor o a la mejor persona para que le dé continuidad al movimiento... digo, sería un orgullo que fuera un potosino, pero es algo que falta mucho tiempo, no hay que distraerse tenemos mucho trabajo".

Por otro lado, al respecto del proceso de vacunación contra Covid-19 en San Luis Potosí, informó que podría ser la próxima semana cuando pudiera llegar el primer lote de inmunizantes dirigido a personas mayores de 30 años, para lo cual ya se está trabajando en la programación, mientras tanto se sigue con la vacunación para las personas de 40 años y más, aún restan 42 de los 58 municipios por recibir su primera dosis.