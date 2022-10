“Un superaño” en inversión, augura Sedeco

Aunque en el primer año de la actual administración se lograron superar las expectativas respecto a la inversión concertada en el territorio potosino, cerrando hasta el mes de septiembre con un total de mil 300 millones de dólares, para el segundo año la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) proyecta que San Luis rompa récord histórico, según estimaciones de Juan Carlos Valladares Eichelmann, titular de esta dependencia.

“Yo auguro un buen segundo año de gobierno, va a ser un superaño. No me quiero equivocar en decir esto y a lo mejor me estoy adelantando, pero las expectativas que tenemos es de romper el récord de inversión en San Luis Potosí”, puntualizó el funcionario.

“Estamos tratando de generar todas las condiciones en cuestión de agua, mano de obra, todo lo que nos piden para seguir creciendo, quieren seguir invirtiendo en San Luis, y nosotros no nos vamos a detener por cuestiones de infraestructura ni ningún otro aspecto que les afecte en el crecimiento, el indicador más importante es la sensibilidad que se tiene dentro del gobierno”.