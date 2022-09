Una batalla perdida La lucha contra el alcoholismo

Inocencio Noyola, historiador potosino, exdirector de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emprendió un trabajo de investigación cuyo fruto es el libro "La ley para combatir el alcoholismo en el Estado de San Luis Potosí (1923-1925)" de la editorial REM.

Pulso tuvo la oportunidad de charlar sobre el tema con el autor

El San Luis de los años veinte

- Pulso. Maestro, ¿Cuál era el contexto de San Luis Potosí en la época?, ¿Los potosinos eran muy borrachotes o por qué la necesidad de sacar una ley?

- Noyola. Uno revisa la información de la época, en los periódicos, en los oficios del Ayuntamiento y demás y siempre se escucha que había mucho alcoholismo en la ciudad de San Luis Potosí, pero realmente no hay una cifra que nos diga que el 20%, el 50% o el 10% de la población era alcohólica.

Son datos que no hay de manera concreta y no sólo para los años 20. Ya para 1880, 1890 se saca una legislación y se menciona que hay mucho alcoholismo, pero no hay datos que pudiéramos decir que un cierto porcentaje de la población era alcohólica.

¿Cómo es el San Luis de los años veinte? Pues es un San Luis con muchos tintes políticos, acabamos de salir de la revolución de 1910, la Constitución de 1917, la formación de grupos políticos a nivel local y a nivel nacional. Es una ciudad con una alta politización por los diversos grupos que hay en ese momento.

Segundo. Es una ciudad que viene reestructurando su vida social, su vida económica. Hay que ver que empiezan los repartos ejidatarios. En 1919 y 1920 comienza el reparto de las grandes propiedades, las haciendas porfirianas. Hay mucho desempleo, es una ciudad que carecía de muchos servicios, entonces digamos que es una ciudad que empieza a reestructurarse y un poder que se empieza a institucionalizar.

Los años 20-30 es un periodo de institucionalización del Estado Mexicano.

- Pulso. En ese contexto ¿Por qué considerar necesario emitir una ley para limitar el consumo de bebidas alcohólicas?, ¿De dónde surge?

- Noyola. El gobernador que la promulga es Rafael Nieto. Él promulga otras leyes de carácter social, por ejemplo, decreta la autonomía de la Universidad, pero también saca leyes de protección a los trabajadores, saca legislación en materia agraria, laboral, con esta finalidad de protección social.

Yo creo que estos políticos de los años veinte, tienen esta idea de que la revolución debe transformar y crear una nueva sociedad.

El alcoholismo siempre se había visto, desde el siglo XIX, como un obstáculo para que la gente, los mexicanos, tuvieran un mejor desarrollo social y económico. Y entonces por eso vienen esas políticas de prohibición.

Después va a ser en Estados Unidos donde se emite la ley que prohíbe el consumo del alcohol.

El doble discurso

- Pulso. ¿Nuestra ley es anterior a la de Estados Unidos?

- Noyola. La de San Luis es antes, luego viene Estados Unidos y luego viene la nacional en 1929. Hay una especie como de espíritu de ciertos grupos sociales de prohibir el alcoholismo.

Hay que hacer una aclaración importante. En los periódicos como Acción, que fue el periódico de los años 20 y 30 de aquí de San Luis, mientras hay notas de que hubo pleitos en la cantina fulana de tal, que se aprehendió a "X" mujeres porque andaban consumiendo alcohol en las calles o porque un hombre se peleó con otro, bajo la influencia del alcohol y lo mató, se pueden ver los anuncios de algunas bebidas alcohólicas en el mismo periódico. Se permite el consumo de las mismas bebidas.

La gente consume wiski por ejemplo, grapa, las cervezas sacan los anuncios como una bebida de moda y saludable. Entonces podemos ver este doble discurso: por un lado, vemos al Estado que está prohibiendo el consumo del mezcal y del pulque, las bebidas que consume la gente de clase baja.

Está cerrando las pulquerías que había en el centro, está prohibiendo los bares y las cantinas, pero al mismo tiempo hay publicidad de los vinos internacionales.

- Pulso. ¿También ya había una lucha contra la mariguana?

- Noyola. Todas las drogas, porque primero va a ser el opio y luego la mariguana, aunque se permite el consumo.

Muchos de los medicamentos de fines del siglo XIX llevan opio. Todos los medicamentos apropiados para las mujeres llevan opio. En Estados Unidos y en México hay un consumo de opio medicado.

Empieza una guerra contra las drogas a nivel internacional y en México la prohibición del consumo de la droga como ley federal se va a emitir hasta los treinta.

Mientras tanto se permitió un cierto consumo de las drogas. No digo que no estuviera prohibido, pero la gente la consumía.

En esos años diez y veinte había un consumo digamos popular, entre los militares por ejemplo y las clases bajas. Había redadas contra la gente que vendía la droga y quienes la producían, no tanto como contra del que la consumía. Y a partir de los años 30 comienza la prohibición de la mariguana y se convierte en un delito federal.

- Pulso. Recuerda un caso de combate a las drogas en nuestra entidad. Tal vez de los primeros casos sancionados en la entidad.

Noyola.- Es interesante el primer expediente que conozco, tiene 70 fojas y por cierto los aprehendidos son de Cárdenas. Se les aprehende por tener como 20 plantitas en su casa. Por casualidad su esposa las había encontrado y se las había llevado a su casa. Los actuales expedientes de consumo son de tomos de cientos de hojas.

Es interesante cómo este proceso del consumo de dogas ha ido aumentando.

- Pulso. ¿Hubo cabildeo de cerveceros?, -se le pregunta.

- Noyola. Uno de los autores que cito en el libro habla sobre cómo se da la introducción de la cerveza a nivel mundial en contra de bebidas artesanales. Uno puede revisar documentos del siglo XIX y vamos a encontrar una gran cantidad de bebidas artesanales, locales.

Después empieza la llegada de bebidas internacionales. Y un tercer momento es cuando las bebidas nacionales se convierten en una producción mucho más industrial.

La tercera etapa comienza en los años 20 o 30, cuando la producción es más industrial, pero también hay una llegada de más bebidas internacionales, podemos hablar del wiski, del coñac, de bebidas que comienzan a proliferar.

La cerveza entra al país desde fines del siglo XIX, San Luis era productor de cerveza. Había varias ciudades que la producían como Monterrey u Orizaba y Toluca.

Lo que sí es interesante es cómo podemos ir distinguiendo bebidas con cierto toque clasista.

La cerveza es una bebida agradable, refrescante y saludable. El pulque es una bebida que es mala para la gente, que genera ciertos comportamientos sociales inadecuados, el mezcal es una de las bebidas que entra en esta prohibición.

Sí hay un discurso desde el Estado y ciertos grupos sociales en distinguir bebidas que se podían consumir y otras que se debían prohibir.

- Pulso. El pobre se emborracha y el rico se pone contento, ¿no?

- Noyola. Más o menos. Es el discurso de la época. Los pobres son borrachos porque son pobres y son pobres porque son borrachos y flojos. Es el enfoque clasista y racista del siglo XIX.

- Pulso. ¿Qué pasó con esta ley?, ¿Se derogó?

- Noyola. Esta ley la crea Rafael Nieto en 1923 y luego hay elecciones y queda Aurelio Manrique y es el que la lleva a la práctica de una forma más concreta y más fuerte.

Con mucha firmeza empieza a cerrar cantinas. Había de primera y segunda categoría. Las de primera eran las ubicadas alrededor de Plaza de Armas, a una o dos cuadras. Las más céntricas. Las de segunda categoría estaban alrededor, lejos del centro de la ciudad.

Empieza a cerrar las cantinas poco a poco y a perseguir a la gente.

La otra es que como es una ley, no un reglamento, eso hace que muchos presidentes municipales saquen Bandos de Policía y Buen Gobierno donde entra el cobrar multas y perseguir a la gente que bebía.

A los que tenían bares comienza a ponerles límites de horario. Estaba prohibida la entrada de mujeres y muchas pulquerías eran manejadas por mujeres, entonces las mujeres eran propietarias o consumidoras.

Se prohíbe la entrada de niños, y jugar. Se aplican una serie de prohibiciones que se les ocurren a las autoridades municipales bajo la protección de Aurelio Manrique, pero esto conllevó a que hubiera molestia entre la gente.

Hubo amparos por parte de los propietarios que traían su mezcal y pulque de las haciendas y un día les quitaban los toneles y los autos en que los transportaban. Ellos comienzan a pedir los amparos en el juzgado de distrito y las autoridades municipales inmediatamente los soltaban. Cuando la gente vio la oportunidad y se ponía a luchar contra el Ayuntamiento.

Aurelio Manrique quedó mal con el gobierno federal y tenían que venir a ver qué pasaba en la entidad.

Le toca un cambio en la diputación y cuando cambia empieza a haber una confrontación con los diputados locales y ellos son lo que sacan otro decreto y cancelan esta ley.

Duró de 1923 a 1925. Se convierte en un asunto político. Sale Manrique de la gubernatura y también sale la ley.

Vendrán otras después, las federales, que se van a mantener hasta los años treinta.

- Pulso. ¿Dónde se puede conseguir su libro?

- Noyola. Esta es una editorial potosina REM y se está vendiendo en Rayón 557.