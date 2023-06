Una buena noticia: este miércoles no se reporta ninguna persona hospitalizada por covid en SLP

Este 14 de junio la ocupación hospitalaria en el Estado de San Luis Potosí por Covid-19 es de cero por ciento, al no encontrarse ninguna persona internada, los Servicios de Salud piden a la población mantener el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios, la sana distancia, evitar aglomeraciones y usar cubrebocas ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria.

Se dio a conocer que de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas se estará aplicando Pfizer pediátrica a niñas y niños de 5 a 11 años de edad por personal de la Jurisdicción Sanitaria No. I; en la capital puede acudir al Centro de Salud Juan H. Sánchez en Calzada de Guadalupe No. 530 y en el Centro de Salud Saucito en calle San Rubén No. 150 Col. San Ángel 1ª sección.

En Soledad de Graciano Sánchez pueden acudir a la Unidad de Medicina Familiar ubicada en Avenida Libertad No. 235, para que las y los menores sean vacunados deben presentar hoja de registro del portal https://mivacuna.salud.gob.mx y CURP actualizada, si va por segunda dosis, deberá presentar también comprobante de primera dosis.

En cuanto a los casos Covid-19 en el Estado, se reportan 12 nuevos contagios, confirmando el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud 250 mil 147 casos totales de esta enfermedad.

De los nuevos casos, se detectaron nueve en la Jurisdicción Sanitaria I; tres, en la Jurisdicción Sanitaria V de Ciudad Valles; no se presentaron casos nuevos en personas residentes de otra entidad ni en las jurisdicciones sanitarias II de Matehuala, III de Villa de Pozos, IV de Rioverde, VI de Tamazunchale y VII de Tancanhuitz.

La cifra de muertes en el Estado se mantiene en 7 mil 716 al no registrarse defunciones por Covid-19 en este día, Sobre los estudios de nuevos casos registrados, siete son de mujeres y cinco hombres en un rango de edad de 3 meses a 60 años, de estas personas sólo cuatro cuentan con el esquema completo de vacuna anticovid y las ocho restantes no cuentan con el biológico.