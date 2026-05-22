Una vida tras la lente: Luis Javier Vallejo

"Arropado" con la edición número uno de Pulso, del 30 de agosto de 1988, Luis Javier Vallejo Coronel recuerda su primera experiencia como persona enviada para dar color al Diario de San Luis.

Con 75 años de trayectoria como fotógrafo profesional, recuerda que para el caso particular, fue llamado por el entonces director editorial Juan José Rodríguez, para generar las imágenes del primer periódico que circuló con el color de la noticia, de manera mayoritaria en sus páginas, como parte de la innovación de la época.

Llegó a San Luis Potosí a petición del Coronel García Valseca para trabajar con los diarios de la cadena a su cargo en la época y Don Javier Vallejo recuerda todos sus años de corresponsal de guerra, aquellos en los que no había que rajarse, sino entrarle a la cobertura de los estragos.

A su juicio, el color de la noticia también debe basarse en las imágenes que dan más credibilidad a la información, aún y cuándo con las tecnologías de ahora se corre el riesgo de que con todo eso, también circule información totalmente falsa.

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"Ya no sabe uno si creer o no creer lo que está viendo en un escrito, ese fenómeno que se conoce como infodemia, el que provoca que ya no se confíe en lo que se está publicando".

El color de Pulso

Para él, la fotografía es un medio de difusión de mensajes que ayuda a enmendar errores y a gobernar bien, pero la fotografía también debe estar orientada a que la información sirva, es decir de ninguna manera a que no sirva.

A su juicio, secciones de seguridad y justicia no deberían existir en los medios de comunicación de la manera en que fueron planteadas originalmente, y consideró que son desperdicio de papel si se considera que los hechos exhibidos afectan a personas.

Dijo que en Pulso "no conocía a nadie. Yo conocía a los de enfrente, a todos y cuando Juan José Rodríguez entra a Pulso es cuando me llama a principios de agosto, entre hacer pruebas y preparar los químicos, es decir hacer todo lo que había que hacer".

Recordó que había que trabajar con el cian, el magenta, el amarillo y el negro, de manera que fueran separados en las transparencias, con los filtros contrarios, es decir trabajando con negativos, como era la fotomecánica antigua.

Era necesario trabajar con tres originales, aunque también es un hecho que nadie veía el color sino hasta que el producto llegaba a la rotativa y entonces comenzaba la impresión.

Su labor en 17 diarios

Para Javier Vallejo, su carrera periodística se le fue muy rápido, los años pasaron veloces a pesar de que ha trabajado en 17 diarios, tanto en aspectos técnicos como en la actividad gráfica. De hecho a nivel nacional ocupó un cargo de jefe de fotógrafos.

Recuerda, por ejemplo, la experiencia en el caso de la Plaza de las Tres Culturas y la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, además de la cobertura de los mundiales de fútbol de Inglaterra 1966, México 1970, Alemania 1976 y España 1982, todos, bajo altos estándares de exigencia.

Lo mismo le ocurrió como corresponsal durante la toma de posesión y derrocamiento de Salvador Allende como presidente en Chile y el juramento de los presidentes Richard Nixon y Jimmy Carter en Estados Unidos.

La cadena de García Valseca le asignó la cobertura de la guerra de Vietnam, donde estaba en la primera línea de batalla y recuerda por qué precisamente un periodista no se debe echar para atrás, además de que fue acompañante en la cobertura oficial de giras por el extranjero de los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, y le correspondió la cobertura oficial de la primera visita del Papa Juan Pablo II a México en 1979. Es uno de los pioneros del radiofoto.

Se dedica a la fotografía de estudio desde 1990, pero conserva toda la historia del periodismo de San Luis, al menos de los diarios de mayor circulación.

A lo largo de su vida como fotógrafo profesional y también responsable de dar color a los diarios, ha ganado diversos premios, tales como el premio Estatal de Periodismo 2018 Camilo Arriaga al Mérito Periodístico en San Luis Potosí y otros reconocimientos nacionales.