Universidades siguen sin convenio federal; recursos y salarios, en el aire

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Zermeño Guerra, advirtió que las universidades públicas siguen sin contar con el convenio federal de financiamiento, lo que mantiene en incertidumbre la llegada de recursos y las negociaciones salariales.

Tras una reunión nacional en la ANUIES, Zermeño explicó que existe un desfase entre los compromisos salariales y los tiempos de la federación, ya que el convenio —que debía estar firmado— aún no ha sido entregado ni formalizado en varios estados, incluido San Luis Potosí.

Detalló que, una vez recibido, el documento deberá ser revisado por las universidades y enviado al Ejecutivo estatal para su firma, antes de regresar a la Secretaría de Educación Pública, que es la encargada de gestionar los recursos ante Hacienda. Mientras ese proceso no se complete, no hay cifras ni montos definidos, subrayó.

El rector señaló que esta falta de convenio ocurre mientras las universidades enfrentan negociaciones salariales en curso. En el caso de San Luis Potosí, los sindicatos solicitan un incremento del 7%, mientras que el esquema federal —aún no firmado— contempla hasta 4% al salario y 2% en prestaciones, sin que exista claridad sobre cómo se financiará ese ajuste.

Zermeño indicó que la federación plantea nuevos convenios con vigencia de 2026 a 2030, en los que los estados deberán incrementar su aportación. Aunque algunas entidades ya avanzaron, San Luis Potosí permanece rezagado, lo que complica la planeación financiera universitaria.

Aclaró que las universidades no negocian los montos, sino que son beneficiarias de acuerdos entre la federación y los gobiernos estatales, y desmintió versiones extraoficiales sobre recursos, al insistir en que sin convenio firmado no hay dinero autorizado.

Aclaró que la universidad no participa en la definición de montos, sino que es únicamente beneficiaria de los acuerdos entre la federación y los gobiernos estatales, y subrayó que no existe todavía una cifra oficial sobre el recurso que podría recibir la UASLP, por lo que cualquier dato difundido previamente carece de sustento.