CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

SLP

UPSLP abrirá carreras semipresenciales

La Universidad Politécnica ofrecerá ingenierías y licenciaturas semipresenciales

Por Redacción

Enero 23, 2026 05:12 p.m.
A
La Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) abrirá a partir de septiembre nuevas opciones de ingreso en modalidad mixta, un esquema que combina clases presenciales y virtuales para ampliar el acceso a la educación superior.

La institución ofrecerá cuatro programas académicos semipresenciales, entre ingenierías, licenciaturas y Técnico Superior Universitario, con una duración de tres años y cuatro meses. El alumnado tendrá los mismos beneficios que en la modalidad escolarizada, como uso de instalaciones y participación en actividades académicas, culturales y deportivas.

La modalidad está dirigida, principalmente, a estudiantes que ya se encuentran vinculados al sector productivo, en especial del subsistema CECyTE, como una alternativa para continuar su formación sin abandonar el trabajo. La UPSLP busca con ello responder a la demanda de modelos educativos más flexibles en el estado.

Estrellan camioneta en caseta de la Politécnica

Accidente en Circuito Potosí deja daños materiales; no se reportan personas lesionadas

