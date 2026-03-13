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UPSLP acerca a estudiantes a Bosch

Actividad acerca a alumnos a la industria.

Por Redacción

Marzo 13, 2026 03:55 p.m.
A
UPSLP acerca a estudiantes a Bosch

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) realizó la actividad "Bosch Day", con la que estudiantes conocieron las oportunidades de desarrollo profesional y el funcionamiento de una de las empresas del sector industrial con presencia en la entidad.

Durante la jornada se presentaron modelos de vinculación entre la academia y la industria, así como las opciones de prácticas profesionales, estadías y colaboración que la compañía ofrece a estudiantes universitarios.

La institución destacó que el modelo de educación dual se ha convertido en una herramienta para fortalecer la formación práctica, al permitir que los alumnos participen en proyectos reales dentro de empresas del sector tecnológico e industrial.

A través de convenios y programas de vinculación con compañías globales, la universidad busca acercar a los estudiantes al entorno laboral y fortalecer su preparación para incorporarse al sector productivo.

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