UPSLP está por solventar observaciones de auditorías, dice Néstor Garza

Las observaciones de los entes fiscalizadores del manejo de recursos del 2024 no corresponden a malversación de recursos económicos, sino a una aclaración de conceptos, afirmó Néstor Eduardo Garza Álvarez, rector de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP).

Derivado del manejo de recursos del ejercicio fiscal 2024, la UPSLP no solo debe aclarar 7 millones 190 mil 082 pesos ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), sino que también habría generado un daño de 4 millones 841 mil 833.7 pesos al erario federal, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Expuso que derivado de información cotejada con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la casa de estudios ya tiene estructurada la respuesta que remitirá al ente fiscalizador federal por los 4 millones 841 mil 833.7 pesos.

En tanto, las observaciones del IFSE versan sobre la falta de creación de comités y otras estructuras organizacionales, cuyas acciones ya se modificaron en el ejercicio fiscal 2025, añadió.

Pese a la solventación, Garza Álvarez adelantó que la Contraloría General del Estado (CGE) inició procedimientos sancionatorios en contra de varios funcionarios en activo, a fin de establecer posibles destituciones.