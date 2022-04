Urge Padrón de Deudores Alimentarios Morosos: Lidia Vargas

La iniciativa para crear el Padrón Estatal de Deudores Alimentarios Morosos sigue su proceso legislativo; una de las comisiones solicitó una opinión técnica al Registro Civil del Estado, informó Lidia Nallely Vargas Hernández, diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Contextualizó que las dictaminadoras también analizan una propuesta similar del abogado José Mario de la Garza Marroquín. La iniciativa de Vargas Hernández busca que quienes se encuentren en dicho padrón estarán impedidos de obtener créditos bancarios y de otra índole.

Pese a que ya se tramitó la opinión de la dependencia estatal sobre la reforma del Código Familiar para el Estado, enfatizó que, aunque desconoce el motivo de que no tenga mayor progreso, se mantiene al tanto de cualquier actualización.

La legisladora de representación proporcional, asumió que urge la modificación legislativa, pues los hijos e hijas no pueden esperar tanto tiempo sin recibir su manutención, indispensable para sus necesidades alimenticias, educativas, desarrollo y crecimiento pleno.

"Para mí es muy importante que esta iniciativa salga, que se apruebe porque en Oaxaca y otros estados ya hay una situación similar. Entonces aquí estamos un poco atrasados en ese tema y es importante que se avance", demandó.

Vargas Hernández reconoció que todavía no existe una fecha para que las dictaminadoras puedan elaborar un proyecto y con ello, remitirlo al Pleno a fín de discutirlo y su caso aprobarlo

"Yo le sigo dando seguimiento a todo, incluso algunas mujeres que han sido violentadas han recurrido a mí, y yo de la manera más atenta las he atendido; el fiscal me atendió (...) también el licenciado Marco Polo me está ayudando en los temas penales. Entonces yo estoy al día con las mujeres para apoyarnos", enfatizó.