Urgen a reparar zanjas abiertas en la Escobedo

Por Martín Rodríguez

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Urgen a reparar zanjas abiertas en la Escobedo

Miembros del comercio de la calle Mariano Escobedo piden la reparación pronta de las zanjas que los trabajadores de cuadrilla dejaron abiertas en la calle, luego de reparar y sustituir tomas domiciliarias de agua potable que perdieron utilidad. Los trabajadores dejaron abandonada la zona de obra.

El tramo afectado se ubica entre las calles Insurgentes y Guajardo, en el Centro Histórico de la ciudad. Los comerciantes explicaron que desde hace algunas semanas, cuadrillas del organismo operador Interapas se presentaron en el lugar para tratar de contener una serie de fugas de agua potable que comprometen la dureza del suelo.

Las calles fueron reparadas durante los gobiernos de Antonio Rocha Cordero y Guillermo Fonseca Álvarez, pero la infraestructura comienza a envejecer y los tubos ya se encuentran 

muy dañados.

Por esa causa, personal del organismo operador acudió a sustituir las tomas domiciliarias de los negocios, aquellas que ya comenzaban a ocasionar problemas. 

Los vecinos explican que ellos mismos pidieron a los constructores volver para reparar, pero por ahora, pasar en silla de ruedas por esas banquetas es una experiencia intransitable. Algunas de las zanjas incluso invaden la superficie de rodamiento y los automóviles pasan como pueden.

