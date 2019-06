"Urgente, comisión para proteger a periodistas de SL"

"Desafortunadamente han privilegiado cualquier otro tipo de asuntos y han dejado esto de lado, la verdad es que estoy muy preocupada", dijo la diputada, Beatriz Benavente Rodríguez, respecto a la negativa de la Junta de Coordinación Política para establecer una comisión permanente de protección a periodistas, iniciativa propuesta el 25 de octubre del 2018 y la cual no ha podido ser aprobada.

"Esta iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constituciones y Derechos Humanos y ellos revisaron y le dieron cuenta a la Junta de Coordinación Política para que pudieran analizar el impacto presupuestal y desafortunadamente han privilegiado cualquier otro tipo de asuntos", reprochó.

La legisladora condenó los hechos registrados en Ciudad Valles, en donde se atentó directamente en contra de un medio de comunicación y lanzó un exhorto a la Junta de Coordinación Política, para que se atienda la iniciativa propuesta hace más de siete meses.

"Creo que luego se gasta en cosas que no son importantes y este es un tema relevante, ojalá que esto sirva para generar conciencia de que esto no fue presentado a raíz de una ocurrencia, sino de necesidades reales que tiene el sector del periodismo en el Estado. Llevamos casi nueve meses de retraso con la iniciativa y no han podido pronunciarse respecto a la capacidad financiera que tampoco puede ser un pretexto y lo digo con mucho respeto, la infraestructura está, el personal está y hay la capacidad de poderlo atender sin que esto pueda tener un impacto presupuestal", señaló la diputada.