Usan a FGR para buscar desgastar al PAN: Gama

En el tema de las acusaciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en contra de los gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, así como del ex dirigente panista Ricardo Anaya Cortés, el senador potosino Marco A. Gama Basarte pidió que no se use a la Fiscalía General de la República (FGR) como "brazo político para tratar de desgastar a Acción Nacional rumbo al 2021".

Lo anterior, durante una visita del legislador al municipio de Rioverde, en donde informó que el próximo 29 de agosto abrirá una oficina de enlace dentro de las oficinas del Comité Directivo Municipal (CDM) de su partido en dicha localidad.

"Sabemos que en este momento la situación económica de muchas familias se ha tornado más complicada y por ello deseamos apoyar en la medida de nuestras posibilidades", mencionó.