Usuarios de transporte pueden pagar solo 10 pesos y no se les negará el servicio, asegura Margarito Terán

El operador tiene la obligación de cobrar los 10 pesos, ya están avisados y por ende se busca que no existan abusos con los usuarios, dijo Margarito Terán, vocero de los permisionarios en San Luis.

El empresario mencionó que la tarifa del 10.10 es por ley y que es importante para la base en el ajuste para 2022 y por eso no lo pueden anclar en 10.

También mencionó que el aceptar los 10 pesos es porque saben lo golpeada que está la gente por la pandemia, "con esta instrucción que le dimos al operador queremos apoyar, además los operadores no tendrán sanción, ni problemas, ya están avisados de que pueden recibir los diez pesos".