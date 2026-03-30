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Va a contabilizar la SNSP otros delitos

Para este año cambiaron la metodología de registro: García Cázares

Por Rubén Pacheco

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
A
Va a contabilizar la SNSP otros delitos

Para este 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), incorporó algunos delitos como parte del seguimiento mensual de la incidencia delictiva de las entidades federativas.

Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quién explicó que se trata de una estrategia generada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal para el abatimiento de ilícitos.

Por lo tanto, adujo que la modificación metodológica no significa que haya incrementado la comisión de tales conductas delictivas en el país.

Refirió que hace unos días sostuvo una reunión en la Fiscalía General de la República (FGR), donde se les informó a las y los fiscales estatales la nueva metodología para registrar 

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los delitos.

"Son programas que tiene concretamente la Secretaría de Seguridad en México; la Secretaría de Seguridad federal", comentó.

Algunos delitos de los que aparecen en la estadística de este año corresponden a tentativa de homicidio doloso, tentativa de feminicidio, tentativa de extorsión, pornografía infantil y discriminación.

También trata de personas con fines de explotación sexual, de trabajo o servicios forzados, de órganos y con otros fines, así como allanamiento de morada, tortura  y suplantación y usurpación de identidad.

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