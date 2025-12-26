"¡Va pa' atrás!": Intentó cortar camino sobre banqueta de Carranza (video)
La conductora fue obligada a retroceder e ingresar al arroyo vehicular
La conductora de un vehículo que intentó ingresar por un paso peatonal en la avenida Venusiano Carranza fue obligada a retroceder, al representar un riesgo para los paseantes y vendedores en el centro histórico de la capital.
Fue la mañana de este viernes que, ante la sorpresa de peatones, la conductora de un vehículo intentó avanzar por la parte peatonal de la avenida, justo frente a la Plaza de los Fundadores.
Ante la intensión de la automovilista, varias personas impidieron que el auto siguiera avanzando y la obligaron a regresar para ingresar al arroyo vehicular.
El acto quedó grabado en videos ciudadanos compartidos a Pulso y San Luis Hoy.
