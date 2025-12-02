Habrá estímulos para quien invierta en Carranza: Galindo

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, explicó que la nueva Ley de Ingresos del Ayuntamiento contempla estímulos fiscales específicos para incentivar la inversión en zonas estratégicas de la ciudad, particularmente en corredores con potencial comercial, turístico y de servicios.

Señaló que, aunque en términos generales la ley no incluye incentivos adicionales ni regímenes de excepción amplios, sí se incorporó un esquema dirigido a proyectos inmobiliarios orientados a revitalizar áreas clave.

Galindo detalló que los estímulos consisten en disminuciones en el pago del impuesto predial para quienes desarrollen o instalen negocios en los tramos de Carranza–Uresti, de Uresti hacia Tequisquiapan, así como en todo el pasaje Zaragoza. Precisó que se busca atraer inversiones para la instalación de cafeterías, restaurantes, galerías y otros establecimientos que incrementen la actividad económica, fomenten el turismo local y contribuyan a la reactivación urbana de estas zonas que el gobierno municipal considera prioritarias.

El presidente municipal aclaró que estos beneficios no aplican para proyectos de vivienda, ya que el tema habitacional se rige por su propia mecánica dentro del esquema catastral. En ese sentido, indicó que el valor catastral para vivienda permanece prácticamente igual y no se incluyeron incentivos o descuentos especiales en ese rubro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, Galindo aseguró que el impuesto predial no tuvo un aumento real para los contribuyentes. Señaló que únicamente se realizó un ajuste conforme a la inflación, como ocurre cada año, por lo que no representa una carga adicional para la ciudadanía. Subrayó que el objetivo central de los estímulos incorporados es contribuir a la regeneración urbana y al fortalecimiento económico de zonas con alto potencial.