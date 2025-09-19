Vacunación contra el VPH arranca en San Luis Potosí

San Luis Potosí se sumó a la Campaña Nacional de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que por primera vez incluye a niños dentro del esquema de aplicación.

El biológico estará disponible en centros de salud y también se aplicará en escuelas.

De acuerdo con los Servicios de Salud, la jornada marca el inicio de la aplicación de la vacuna nonavalente, de última generación, que protege contra nueve tipos de VPH de alto y bajo riesgo, y contribuye a reducir la incidencia de varios tipos de cáncer vinculados con esta infección.

La aplicación contempla a niñas y niños de quinto de primaria o de 11 años no escolarizados, así como a personas de 11 a 49 años que viven con VIH/Sida y a menores de 9 a 19 años en protocolo por violencia sexual.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la campaña participan el IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, la Sedena, Pemex y los Servicios de Salud de San Luis Potosí.