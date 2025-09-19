logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En imágenes: Miles participan en Simulacro Nacional 2025

Fotogalería

En imágenes: Miles participan en Simulacro Nacional 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Vacunación contra el VPH arranca en San Luis Potosí

La campaña incluye a niños de quinto de primaria y a grupos en situación de vulnerabilidad.

Por Redacción

Septiembre 19, 2025 07:10 p.m.
A
Vacuna contra el VPH llega a escuelas.

Vacuna contra el VPH llega a escuelas.

San Luis Potosí se sumó a la Campaña Nacional de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que por primera vez incluye a niños dentro del esquema de aplicación.

El biológico estará disponible en centros de salud y también se aplicará en escuelas.

De acuerdo con los Servicios de Salud, la jornada marca el inicio de la aplicación de la vacuna nonavalente, de última generación, que protege contra nueve tipos de VPH de alto y bajo riesgo, y contribuye a reducir la incidencia de varios tipos de cáncer vinculados con esta infección.

La aplicación contempla a niñas y niños de quinto de primaria o de 11 años no escolarizados, así como a personas de 11 a 49 años que viven con VIH/Sida y a menores de 9 a 19 años en protocolo por violencia sexual.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la campaña participan el IMSSIMSS-BienestarISSSTE, la SedenaPemex y los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vacunación contra el VPH arranca en San Luis Potosí
Vacunación contra el VPH arranca en San Luis Potosí

Vacunación contra el VPH arranca en San Luis Potosí

SLP

Redacción

La campaña incluye a niños de quinto de primaria y a grupos en situación de vulnerabilidad.

Exigen cuentas por ingresos y destino del impuesto verde
Exigen cuentas por ingresos y destino del impuesto verde

Exigen cuentas por ingresos y destino del "impuesto verde"

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

La Secretaría de Finanzas se ha negado a proporcionarlas, señaló Luis González Lozano

Video | Congreso Calificado actúa con fines políticos: Arreola
Video | Congreso Calificado actúa con fines políticos: Arreola

Video | Congreso Calificado actúa con fines políticos: Arreola

SLP

Ana Paula Vázquez

Aseguró que el Congreso cumple con sus obligaciones de transparencia

Suman 134 sismos en SLP durante 2025: SSN
Suman 134 sismos en SLP durante 2025: SSN

Suman 134 sismos en SLP durante 2025: SSN

SLP

Rolando Morales

Mantienen un promedio de magnitud de 3.6 en la escala de Richter