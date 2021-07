Vacunado, el 67.85 por ciento de personas de 40 años y más en SLP

Hasta este miércoles, el operativo de vacunación para personas de 40 años o más y mujeres embarazadas había alcanzado el 67.85 por ciento de la meta final con 95 mil personas inmunizadas, informó el delegado de los programas del Bienestar en el estado, Gabino Morales Mendoza.

Precisó que ayer se vacunaron casi 35 mil personas de más de 30 años para un acumulado de poco más de 95 mil y que la meta es de 140 mil para el final del operativo, "por lo que se puede decir que vamos bien. Hay muy buena participación. Yo me vacuné ayer y hasta hoy no tengo ningún síntoma", dijo.

Sobre la consulta popular para enjuiciar o no a los ex presidentes, la cual se realizará el 1 de agosto en todo el país, Morales Mendoza recordó que "es un tema que está llevando el Instituto Nacional Electoral (INE) y nosotros no podemos meternos en eso por la cuestión de la veda, pero yo, en lo personal, sí voy a participar con mi voto".

Consideró dicha consulta como "una buena herramienta de la democracia. El simple hecho de que se realice, es bueno, con independencia del resultado que arroje".

En cuanto al gasto que ocasionará el evento, comentó que la democracia siempre tiene un costo, pero que la participación de la gente en la toma de decisiones de gobierno "siempre va a ser más importante. Nunca antes habíamos sido escuchados y es bueno que la gente manifieste cuál es su voluntad. Entre más participe la gente será mejor. Es algo a lo que nos tendremos que acostumbrar".