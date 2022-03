Valeria, 6 años de lucha contra las llamas

Cuando era pequeña nunca le pasó por la mente dedicarse a apagar incendios y prestar auxilios a la ciudadanía, pero este año, Valeria Pinos Aguirre cumplirá seis años trabajando en la estación 3 del Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, que se ubica sobre la lateral de la carretera a Matehuala.

Fue a la edad de 16 años cuando ingresó a ese oficio, al que en un principio llegó a sentirse insegura por las funciones que no sabía realizar.

"Mi mayor miedo era que mis jefes me dijeran haz esto y yo no supiera hacerlo, como voluntario vas de apoyo, pero ya como bombero de planta tienes que tener la iniciativa, porque te mandan a hacer el trabajo y en eso he batallado en hacer las cosas completamente sola, sin embargo, voy con personas capacitadas, que me van apoyando si se me dificulta algo y poco a poco me van soltando", relató.

Recordó que un acontecimiento que le marcó durante este tiempo que lleva en la estación de bomberos, fue atender recientemente un incendio en una casa habitación, el cual le tocó inicialmente sofocar sola, mientras llegaban sus compañeros a brindarle apoyo.

Reconoció que al inicio fue muy sorprendente para ella lidiar con un siniestro de esa magnitud, pues lo único que podía ver era fuego y más fuego, lo único que pensó en el momento no fue el riesgo al que se enfrentaba ella y las personas de la vivienda, sino lo que debía hacer para sofocarlo.

"Así sea el servicio más pequeño, el rescate a un animal, subirse a una escalera, o un incendio, el riesgo siempre está, pero entre más preparado y capacitado estés esos riesgos se pueden reducir, y eso es lo que más me gusta de esta labor, ayudar a la gente y saber que contribuyo a eliminar un riesgo que pudo afectar a alguien", dijo.

En su área de trabajo solo cuenta con una compañera que se desempeña como radio operadora en la estación central y que al igual que ella tiene su puesto de planta y 15 compañeras más que son voluntarias de las distintas estaciones.

Pese a que en este trabajo la mayoría son hombres, dijo que en este tiempo no ha tenido una mala experiencia con sus compañeros de labores, en la que la hagan sentir incapaz de realizar una función.

Por el contrario, indicó que han sido muy empáticos, amables y actúan con cortesía hacia ellas, principalmente en las labores en las que se tienen que cargar cosas pesadas, como un tanque de gas, por lo que a veces si está en contra de ello, ya que eso frena el que las mujeres puedan hacerlo solas.

"Yo si les pido que me dejen hacerlo sola, porque si no nunca voy a poder hacer las cosas y siempre voy a estar dependiendo de los demás, yo quiero ser ese tipo de bombero al que le tengan la confianza de que va a atender un auxilio y hará un trabajo bien", agregó.

Este 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer, pidió a las mujeres trabajar por aquello que quieran, si tienen una visión de algo que es poco común en el género, dijo que no hay nada que lo impida para hacerlo, pues con la constancia, dedicación y disciplina se puede lograr todo.