Valoran suspender clases por altas temperaturas en SLP
La entidad registra cuatro casos de deshidratación y un golpe de calor
En caso de que la próxima ola de calor provoque temperaturas de más de 45 grados Celsius en San Luis Potosí, se valorará en colaboración con el sector educativo, la suspensión de clases o actividades al aire libre, advirtió César Rocha Moreno, encargado de Despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).
Mientras ello sucede, en la actualidad el estado reporta cuatro casos de personas con deshidratación y una con golpe de calor, según el informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE).
El funcionario estatal matizó que las determinaciones dependerán de la situación de cada región geográfica, dado que, en la región huasteca se han documentado temperaturas de hasta 50 grados Celsius.
Subrayó que la CEPC mantiene diálogo con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), a fin de tomar medidas y decisiones colegiadas en favor de la comunidad escolar.
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Contextualizó que esta semana se prevén temperaturas máximas de entre 35 a 37 grados Celsius y mínimas de 15 grados Celsius, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Aclaró que la semana pasado se registró la muerte de una persona al interior de su hogar en Ciudad Valles, cuya deceso se presumía estaba relacionado con golpe de calor, sin embargo, al final quedó descartado.
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