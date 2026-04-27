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Van 70 incendios forestales y 22 mil hectáreas dañadas en SLP

Ola de calor favorece nuevos siniestros

Por Redacción

Abril 27, 2026 04:16 p.m.
A
Van 70 incendios forestales y 22 mil hectáreas dañadas en SLP

San Luis Potosí registra en lo que va del año 70 incendios forestales, con una afectación de más de 22 mil hectáreas, informó el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores.

El funcionario señaló que la ola de calor registrada desde el 23 de abril, y que se prevé continúe hasta el 30, ha favorecido la aparición de nuevos siniestros, como los registrados en los municipios de Ciudad del Maíz y Guadalcázar. El primero ya fue liquidado, mientras que el segundo presenta un avance de control del 50 por ciento.

Indicó que las labores de atención se realizan en coordinación con instancias como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, cuerpos de bomberos y autoridades municipales, además de brigadistas y voluntarios.

Ordaz Flores agregó que la entidad forma parte de una campaña del Sistema de Alerta Temprana por Incendios Forestales, ante el riesgo de nuevos eventos, principalmente en las zonas centro y este del estado.

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