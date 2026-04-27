logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN AMBIENTE!

Fotogalería

¡GRAN AMBIENTE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Otro incendio, en la comunidad El Herrero

Comuneros intentaron apagarlo, pero no pudieron

Por Redacción

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
A
Otro incendio, en la comunidad El Herrero

Matehuala.- Se generó un fuerte incendio forestal en la comunidad de El Herrero, comuneros acudieron a tratar de apagarlo, pero al ver que ya era de gran magnitud, se pidió apoyo a elementos de Protección Civil y de la Conafor, quienes acudieron de inmediato y trabajaron en coordinación hasta controlar el fuego.

El incendio se generó de nueva cuenta al parecer por un descuido, generándose un incendio forestal que amenazaba con propagarse si no se controlaba. 

Comuneros comenzaron de inmediato a trabajar para tratar de sofocarlo; sin embargo, al notar que el fuego se expandía rápidamente y con la finalidad de evitar que alguna persona resultara lesionada, solicitaron el apoyo de corporaciones de auxilio.

Al lugar acudieron elementos de Conafor del Altiplano y de Protección Civil, quienes trabajaron conjuntamente con los comuneros para evitar que el fuego se extendiera a más zonas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Después de varias horas de labores, lograron controlarlo y apagarlo; además, permanecieron en el sitio por más tiempo para verificar que no se reactivara.

Se han incrementado los incendios forestales, los cuales han sido provocados por descuidos de personas que encienden fogatas y no las apagan correctamente, así como por quienes realizan quemas de basura. Por ello, se exhorta a la población a evitar este tipo de prácticas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Percance vial termina casi en violencia
Percance vial termina casi en violencia

Percance vial termina casi en violencia

SLP

Redacción

Dan reconocimiento a varias educadoras
Dan reconocimiento a varias educadoras

Dan reconocimiento a varias educadoras

SLP

Jesús Vázquez

Bomberos apagan un tractocamión
Bomberos apagan un tractocamión

Bomberos apagan un tractocamión

SLP

Redacción

Aprueban proyecto de investigación del Tec
Aprueban proyecto de investigación del Tec

Aprueban proyecto de investigación del Tec

SLP

Jesús Vázquez

Un módulo didáctico alimentado por energía solar para laboratorios de ingeniería