Otro incendio, en la comunidad El Herrero

Matehuala.- Se generó un fuerte incendio forestal en la comunidad de El Herrero, comuneros acudieron a tratar de apagarlo, pero al ver que ya era de gran magnitud, se pidió apoyo a elementos de Protección Civil y de la Conafor, quienes acudieron de inmediato y trabajaron en coordinación hasta controlar el fuego.

El incendio se generó de nueva cuenta al parecer por un descuido, generándose un incendio forestal que amenazaba con propagarse si no se controlaba.

Comuneros comenzaron de inmediato a trabajar para tratar de sofocarlo; sin embargo, al notar que el fuego se expandía rápidamente y con la finalidad de evitar que alguna persona resultara lesionada, solicitaron el apoyo de corporaciones de auxilio.

Al lugar acudieron elementos de Conafor del Altiplano y de Protección Civil, quienes trabajaron conjuntamente con los comuneros para evitar que el fuego se extendiera a más zonas.

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Después de varias horas de labores, lograron controlarlo y apagarlo; además, permanecieron en el sitio por más tiempo para verificar que no se reactivara.

Se han incrementado los incendios forestales, los cuales han sido provocados por descuidos de personas que encienden fogatas y no las apagan correctamente, así como por quienes realizan quemas de basura. Por ello, se exhorta a la población a evitar este tipo de prácticas.