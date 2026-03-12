Van por los responsables de incendios provocados en Villa de Pozos

La acumulación y quema de basura ha provocado al menos seis incendios en lo que va del año en el municipio de Villa de Pozos, donde autoridades municipales han detectado cuatro tiraderos clandestinos y buscan identificar a los responsables.

La concejal presidenta, Patricia Aradillas Aradillas, informó que el ayuntamiento ha activado operativos para ubicar a quienes generan estos puntos de acumulación de residuos, que además de afectar el entorno han provocado incendios y constantes molestias entre habitantes.

Este jueves se detectó un incendio en el área del Camino a los Borregos, el cual ya fue controlado. La diputada con licencia señaló que existe la sospecha de que algunos de estos siniestros podrían ser provocados por particulares e incluso por recolectores voluntarios.

"Creemos que son particulares inclusive me atrevo a decir que pudieran ser los mismos recolectores voluntarios quienes están provocando estos incendio", señaló en entrevista.

Indicó que el municipio busca reunir pruebas para proceder contra quienes resulten responsables, ya que provocar incendios puede constituir un delito. En el ámbito administrativo, el ayuntamiento también podría retirar permisos a quienes realicen actividades de recolección si se confirma su participación.

Sobre los tiraderos clandestinos, precisó que algunos ya fueron clausurados y que continúan las investigaciones para identificar a los responsables. Añadió que el municipio también analiza un proyecto para instalar un relleno sanitario en Villa de Pozos, aunque aún no se ha definido su ubicación.