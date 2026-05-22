Varios desechos causan colapso de la red de drenaje

Escombro, ropa, pet y hasta animales muertos, son los responsables del colapso de las redes de drenaje, es decir por causas imputables a la propia gente, condición principal de inundaciones y encharcamientos, informó el director de la Unidad Municipal de Protección Civil de la capital, Alejandro Polanco Acosta.

Explica que el escombro es muy peligroso porque se puede endurecer con la mezcla de todos los productos que lo componen, que incluye materiales pétreos, cemento, yesos y calizos, arenas y otros materiales que provocan un daño mayor, si se considera que no es fácil retirarlos de los colectores pluviales.

Dijo que fue necesario solicitar a la Dirección de Desarrollo Urbano de la Capital, que haga recorridos en las zonas de riesgo para evitar que los constructores dejen sedimentos y residuos de las obras.

Agregó que por ejemplo, por el rumbo de la avenida Salk encontraron un montículo reciente de escombro, que por sus características parece como vaciado en un lugar prohibido, por los conductores de algún vehículo que probablemente sea una camioneta.

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Hasta ahora se desconoce quién fue el responsable de dejar el escombro en la zona, pero el funcionario dijo que una vez localizado, se la hará cubrir alguna multa.

Dijo que de manera preventiva y para evitar la propagación de encharcamientos durante las lluvias que podrían reforzarse este sábado, se organizaron entre diversas direcciones para hacer limpieza en varias zonas.

de escurrimiento pluvial, entre las que incluyen el área de Ecología, Obras, Unidad de Gestión del Centro Histórico, para identificar esos puntos de descubrimiento pluvial.