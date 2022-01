Ve edil "otros intereses" en protesta

De los reclamos de locatarios del mercado Miguel Hidalgo, por aparente inacción del Ayuntamiento en el rescate de este centro de abasto, el edil capitalino Enrique Galindo Ceballos apuntó a que "hay otros intereses" detrás de la protesta, y sugirió que algunos de los directivos del mercado se han visto afectados por el retiro de puestos informales en la vía pública que les pertenecen.

Aseguró que en su gobierno se ha trabajado "como nunca" en todos los mercados de la ciudad y dijo que existen planes "muy ambiciosos" que no contemplan sólo arreglar superficialmente estos centros de consumo popular, sino transformarlos.

"La expresión de este martes, me parece que obedece a otros intereses. Yo respeto a los líderes, los estimo, y recuerdo que yo abrí mi gestión en el mercado Hidalgo. Tengo especial aprecio por este lugar y me parece que hay otros intereses de los cuales ya me enteraré", declaró.

Anunció que irá pronto al mercado y que ya se han hecho propuestas de mejora en las que algunos locatarios no han estado de acuerdo porque afectan intereses personales: "Aquí hay que ver el interés de todo el mercado; me preocupa que algunos tienen puestos ambulantes y esa es la disputa, el puesto de afuera y no el que está adentro".