Vecinos de Lomas reportan apagón en varios sectores; semáforos fuera de servicio

Vecinos de distintos puntos de Lomas 3ª y 4ª Sección reportaron un apagón en varias calles de la zona, situación que también habría dejado semáforos fuera de servicio, generando complicaciones en la circulación vehicular.

De acuerdo con testimonios ciudadanos, la falta de energía eléctrica se presentó de manera repentina y afecta a diversos sectores, sin que se conozcan aún las causas del corte.

Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha emitido información oficial, ni se tiene reporte por parte de autoridad alguna sobre el origen de la falla o el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio.

Ante esta situación, habitantes de la zona solicitaron la atención de las autoridades correspondientes, principalmente por el riesgo que representa la falta de semáforos en cruceros con alta afluencia vehicular.

