logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Fotogalería

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Vecinos de Miravalle se libran de abusivos pagos

Desde 2021 denunciaron alzas en las cuotas de mantenimiento

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A
Vecinos de Miravalle se libran de abusivos pagos

Los residentes del Fraccionamiento Miravalle consiguieron una resolución favorable de la Cuarta Sala del Poder Judicial del Estado, luego de impugnar desde 2021 los cobros que consideraban ilegales. La sentencia pone en entredicho la validez de la administración del fraccionamiento y la forma en que se manejan las cuotas vecinales.

El tribunal determinó que el representante legal del fraccionamiento no tenía facultades válidas para actuar en juicio, lo que dejó a la administración sin defensa mientras el proceso se desarrolla en rebeldía. Entre los puntos clave del fallo se establece que Miravalle carece de base legal para cobrar cuotas a los habitantes.

Desde 2021, las y los vecinos habían denunciado aumentos en pagos de mantenimiento y otros conceptos que consideraban injustificados. Según la demanda presentada, los cobros indebidos superarían los 8 millones de pesos, una cifra que podría crecer con los intereses y recargos que la autoridad judicial podría aplicar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

No hay inquietud de lo que vaya a declarar Zambada: Sheinbaum
No hay inquietud de lo que vaya a declarar Zambada: Sheinbaum

No hay inquietud de lo que vaya a declarar Zambada: Sheinbaum

SLP

El Universal

El capo mexicano se enfrenta a cargos de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos

Cumple San Luis Potosí 370 años como ciudad
Cumple San Luis Potosí 370 años como ciudad

Cumple San Luis Potosí 370 años como ciudad

SLP

Rolando Morales

En 1655 la corona española otorgó el título legal y reconoció el escudo de armas de la capital estatal

Congreso debe cumplir amparo a favor de Nava
Congreso debe cumplir amparo a favor de Nava

Congreso debe cumplir amparo a favor de Nava

SLP

Martín Rodríguez

De no acatar la sentencia, juez impondría multa y sanción penal a los diputados

Por baja natalidad, ya sobran profesores
Por baja natalidad, ya sobran profesores

Por baja natalidad, ya sobran profesores

SLP

Rubén Pacheco

Reubica la SEGE a maestros ante disminución de alumnos: Torres