Vecinos de Miravalle se libran de abusivos pagos

Los residentes del Fraccionamiento Miravalle consiguieron una resolución favorable de la Cuarta Sala del Poder Judicial del Estado, luego de impugnar desde 2021 los cobros que consideraban ilegales. La sentencia pone en entredicho la validez de la administración del fraccionamiento y la forma en que se manejan las cuotas vecinales.

El tribunal determinó que el representante legal del fraccionamiento no tenía facultades válidas para actuar en juicio, lo que dejó a la administración sin defensa mientras el proceso se desarrolla en rebeldía. Entre los puntos clave del fallo se establece que Miravalle carece de base legal para cobrar cuotas a los habitantes.

Desde 2021, las y los vecinos habían denunciado aumentos en pagos de mantenimiento y otros conceptos que consideraban injustificados. Según la demanda presentada, los cobros indebidos superarían los 8 millones de pesos, una cifra que podría crecer con los intereses y recargos que la autoridad judicial podría aplicar.