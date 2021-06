Vecinos de Villas de Buenos Aires denuncian aguas negras en sus aljibes

Desde este martes por la tarde noche y derivado de las lluvias, los habitantes del fraccionamiento Villas de Buenos Aires tercera sección de la capital potosina, comenzaron a recibir en sus aljibes agua turbia y con mal olor.

De acuerdo con lo señalado por uno de los vecinos identificado como Marcos, desde hace un mes se encuentran cinco drenajes colapsados en la colonia, que no han sido reparados y que han afectado a los vecinos del fraccionamiento y calles aledañas debido a que con las intensas lluvias de ayer se rebosó el agua negra que almacenan.

Señaló que las más de 15 familias afectadas creen que el agua negra que brotaba de los drenajes colapsados y el agua potable comenzó a mezclarse, por eso es que en los aljibes comenzó a salir el agua turbia y con olor a drenaje.

"Somos más de 15 casas las afectadas y eso porque en el grupo de vecinos se alertó la situación y algunos alcanzaron a cerrar la llave de paso y a tapar sus aljibes", agregó.

Pese a que los habitantes de las calles Bonifacio y San José emitieron una queja ante el Interapas, las autoridades del organismo operador les comentaron que la tonalidad turbia y el olor son normales, pues derivan de la falla que se registró hace una semana en El Realito. No obstante, Marcos destacó que el fraccionamiento no se abastece con el agua proveniente del servicio de El Realito, así como que en el pasado no les había sucedido una situación como la actual.

Finalmente, los habitantes del fraccionamiento se mostraron preocupados, debido a que por la presencia de aguas negras en su cisterna deberán realizar una limpieza para evitar enfermedades, la cual presuntamente no cubre el Interapas en sus servicios.