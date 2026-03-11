Vecinos de zona norte llevan protesta a Interapas por falta agua

Habitantes de diversas colonias de la zona norte de la capital potosina se manifestaron este miércoles en las oficinas centrales del organismo operador Interapas, ubicadas en Los Filtros, para exigir la regularización del suministro de agua tras más de cuatro semanas de afectaciones derivadas de la falla en el pozo Jacarandas.

Los inconformes señalaron que la problemática afecta a múltiples colonias y que, pese a haber acudido en varias ocasiones al organismo, no han logrado ser atendidos por el encargado de despacho, Arturo Jaime Núñez, a quien acusaron de evitar recibirlos con el argumento de que "no se encuentra en la oficina".

Además, denunciaron que el personal que labora en las oficinas del organismo no ha logrado brindar la atención debida, ya que aseguran que trabajadores del área de atención social se han limitado a recibir quejas sin ofrecer respuestas claras ni soluciones concretas, e incluso se han negado a responder preguntas de la prensa durante la manifestación.

De acuerdo con los vecinos, el pozo Jacarandas abastece a colonias como, Rural Atlas, San Ángel, Torres de México, Valle Verde, El Saucito, División del Norte, Mezquital, El Rosedal, entre otras, donde el suministro continúa sin restablecerse.

Ante la falta de agua, el organismo ha enviado pipas para abastecer a las viviendas; sin embargo, los manifestantes señalaron que el servicio es irregular e insuficiente. Indicaron que en algunos casos las unidades llegan solo una vez por semana y no alcanzan a surtir a todas las casas.

"Un día van, otro día no. No sabemos si es porque no tienen suficientes unidades o porque las mandan a otros lados, pero a nosotros no nos están abasteciendo como deberían", reclamó una de las vecinas durante la protesta.

Algunos residentes señalaron que se han visto obligados a contratar pipas particulares, lo que representa un gasto adicional de alrededor de 300 pesos por semana por dos mil litros de agua, monto que consideran injusto al continuar pagando su recibo del servicio.

Además de la falta de agua potable, los vecinos denunciaron problemas de drenaje colapsado en calles como Cruz Colorado y Jaime Sordo, lo que ha provocado filtraciones de aguas negras en algunas viviendas, situación que consideran un riesgo sanitario ante la presencia de niños, adultos mayores y personas enfermas.

Los manifestantes aseguraron que desde hace meses han entregado oficios y solicitudes de atención al organismo operador, sin obtener una respuesta concreta sobre la reparación del pozo ni fechas para la solución del problema.

Ante la falta de diálogo con las autoridades del Interapas, advirtieron que podrían organizar nuevas acciones de protesta si no se establece una mesa de atención y un calendario claro para restablecer el servicio de agua en las colonias afectadas.