Vecinos denuncian abandono ante incendio en el Río Paisanos

Habitantes de la colonia Villas del Sauzalito denunciaron la falta de respuesta oportuna de las autoridades ante el incendio registrado la tarde del 14 de febrero en la zona del Río Paisanos, en la ciudad de San Luis Potosí.

Incendio en el Río Paisanos

De acuerdo con el pronunciamiento vecinal, el fuego comenzó alrededor de las 17:00 horas en el tramo comprendido desde el área conocida como "el vivero" hasta la avenida del Sauce. Señalaron que, ante la ausencia de apoyo institucional, fueron las y los propios vecinos quienes intentaron contener las llamas de manera solidaria.

Hasta las 20:00 horas, el incendio continuaba activo, generando daños ambientales y riesgo para las viviendas cercanas, además de afectar la calidad del aire en la zona. Los habitantes advirtieron que la situación representó un peligro para la comunidad.

En riesgo labores de restauración

Recordaron que en el último año se han plantado más de 600 especies nativas en el área como parte de un esfuerzo ciudadano de restauración ecológica, impulsado por residentes y colectivos comprometidos con la recuperación ambiental del río. Indicaron que el siniestro pone en riesgo estos avances y significa un retroceso en las labores comunitarias.

Ante ello, exhortaron a autoridades municipales y estatales a acudir de inmediato para controlar esta clase de hechos, implementar medidas de protección y monitoreo ambiental, investigar las causas del siniestro y establecer un plan permanente de prevención y vigilancia.

Finalmente, señalaron que la protección de los ecosistemas urbanos y la seguridad de la población no puede depender únicamente de la organización vecinal, al considerar que el Río Paisanos es un espacio ambiental estratégico que requiere atención institucional constante.