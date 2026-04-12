Vecinos persiguen pipas por falta de agua en Mezquital

Habitantes de la

de la

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denunciaron lade agua potable a través de pipas en la, donde aseguran que, pese a contar con un folio de atención otorgado por, no reciben el servicio.De acuerdo con los afectados, el organismo operador sí autorizó el abastecimiento mediante pipas; sin embargo, los operadores se han negado a cumplir con la entrega del agua bajo el argumento de que no tienen permitido suministrar en avenidas. Esta situación, señalan, ha provocado que los vecinos tengan que perseguir las unidades para intentar que se les brinde el servicio, sin obtener respuesta favorable.Los colonos recalcaron que en estano solo hay tránsito vehicular, sino tambiéndonde habitany adultos mayores que requieren del vital líquido para sus actividades diarias.Ante la falta de solución, advirtieron que, de continuar la negativa por parte de los piperos, podrían tomarcomo elen la zona, afectando puntos clave comoy Fray Diego de la Magdalena, con el fin de presionar a las autoridades para que atiendan la problemática.Los inconformes insistieron en que la necesidad de agua es urgente y generalizada en el sector, por lo que hicieron un llamado apara que garantice el suministro sin restricciones y se dé seguimiento efectivo a los folios ya emitidos. Cabe resaltar que este es una de las zonas afectadas por la falla delque se mantiene sin operación desde el pasado 24 de febrero.