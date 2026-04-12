Vecinos persiguen pipas por falta de agua en Mezquital
La negativa de operadores de pipas afecta a familias con niños y adultos mayores en avenida Mezquital.
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Habitantes de lazona norte de la capital potosina
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denunciaron la falta de suministro de agua potable a través de pipas en la avenida Mezquital, donde aseguran que, pese a contar con un folio de atención otorgado por Interapas, no reciben el servicio.
De acuerdo con los afectados, el organismo operador sí autorizó el abastecimiento mediante pipas; sin embargo, los operadores se han negado a cumplir con la entrega del agua bajo el argumento de que no tienen permitido suministrar en avenidas. Esta situación, señalan, ha provocado que los vecinos tengan que perseguir las unidades para intentar que se les brinde el servicio, sin obtener respuesta favorable.
Los colonos recalcaron que en esta vialidad no solo hay tránsito vehicular, sino también viviendas particulares donde habitan familias con niños y adultos mayores que requieren del vital líquido para sus actividades diarias.
Ante la falta de solución, advirtieron que, de continuar la negativa por parte de los piperos, podrían tomar medidas como el cierre de vialidades en la zona, afectando puntos clave como avenida Mezquital y Fray Diego de la Magdalena, con el fin de presionar a las autoridades para que atiendan la problemática.
Los inconformes insistieron en que la necesidad de agua es urgente y generalizada en el sector, por lo que hicieron un llamado a Interapas para que garantice el suministro sin restricciones y se dé seguimiento efectivo a los folios ya emitidos. Cabe resaltar que este es una de las zonas afectadas por la falla del pozo Jacarandas II que se mantiene sin operación desde el pasado 24 de febrero.
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