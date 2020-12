Venta de tamales, una opción para obtener recursos en medio de la crisis por la pandemia

El emprendimiento de acuerdo a las posibilidades, ha sido la salvación para algunas personas que han afrontado con mayor severidad la crisis económica durante 2020 y al llegarse la temporada decembrina se opta por comercializar lo acorde a la temporada.

Tal es el caso de María Galván de 52 años de edad, quien luego de atravesar severos problemas de salud, no ha podido fijarse en un empleo formal ya que su misma condición física no se le permite, sin embargo, ello no ha impedido que aproveche la llegada de los festejos decembrinos para emprender y levantar pedidos de tamales a través de redes sociales con la ayuda de sus hijas, la idea surgió luego de que sus propios familiares la motivaran a la venta de los mismos para generar un ingreso extra que apoye a su economía.

De lomo con chile rojo y picadillo, son los más exitosos para quienes buscan la practicidad de llevar este alimento propio de la temporada sin necesidad de realizar el arduo proceso de elaboración pues éste puede llevarse hasta tres horas o más según el tamaño del pedido.

"Ya tengo levantados varios pedidos para estos días y para el 24, tengo hasta ahorita, que hacer en total 300 tamales", dijo.

Considera que las ventas que ha generado y los pedidos que tiene por delante se deben a su buen sazón y a las mismas recomendaciones de sus clientes, pero en mayor medida a que ante la suspensión de posadas en las empresas y escuelas, que es donde comúnmente se brindaba este tradicional platillo, las personas buscan saciar su antojo, "no se quieren quedar con las ganas de los tamalitos" y reunirse en el núcleo familiar para llevar a cabo una posada.

Sin embargo, consideró que debido a la cantidad de tamales en algunos de sus pedidos podrían no corresponder a una posada propiamente familiar, aunque añadió que a veces no solo se trata de degustar este alimento durante la fiesta sino de que sobre para el recalentado.