Vera y Sonia intercambian acusaciones

Óscar Carlos Vera Fábregat, diputado del PCP profirió amenazas para que su hijo Jorge Alejandro Vera Noyola, sea magistrado del TEJA, denunció Sonia Mendoza Díaz, diputada presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.

En asuntos generales, la congresista independiente subió a tribuna para informar sobre el estado que guarda el dictamen para la elección de magistrados supernumerarios del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), en cuya terna se ubica Vera Noyola.

La ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), refirió que no permitirá agresiones, ni insultos de su colega de la LXII Legislatura, porque le dijo que no se pusiera como víctima. "Me dijo muchos vituperios. No soy mentirosa", aseveró.

"Como presidenta de la Comisión de Justicia tuve que sufrir las amenazas del diputado Vera para exigirme que ya dictamine que su hijo ya sea magistrado del TEJA. Yo como diputada presidenta no voy a permitir que ningún diputado, ni nadie me diga que no me eche un enemigo como él por no dictaminar", relató.

En respuesta, Vera Fábregat dijo que solo le preguntó a Mendoza Díaz cuándo sesionaría la dictaminadora, a fin de tener conocimiento del progreso de la propuesta a remitir al Pleno.

El legislador del Partido Conciencia Popular (PCP), respondió que él no ha ofendido a ninguna congresista, y en dicha acusación, "no se vale que por su coraje, su situación personal la trascienda aquí".