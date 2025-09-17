Verifican a empresas gaseras y pipas en Soledad

Este miércoles, inició un operativo de verificación en gaseras y pipas distribuidoras de gas, en Soledad de Graciano Sánchez, por parte de Protección Civil Municipal, informó Martín Bravo Galicia, titular del departamento.

Afirmó que el objetivo es reforzar las medidas de seguridad de estos negocios y prevenir incidentes que pongan en riesgo a la población.

Indicó que en este trabajo de prevención e inspección no habrá tolerancia ante irregularidades en empresas de alto riesgo, luego de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, que derivó en consecuencias mortales.

El primer punto de inspección fue una gasera ubicada en la avenida San Pedro, en la cual se revisó que contara con extintores, programas internos de protección civil, capacitación del personal y la vigencia de brigadistas registrados.

Subrayó que también se supervisarán las condiciones mecánicas y de seguridad de las pipas distribuidoras, ya que en ocasiones circulan unidades sin autorización, aunado a que aseguró que ante la cercanía de la época invernal el traslado de materiales peligrosos, químicos, oxígenos y combustibles se incrementa en esta temporada.

En caso de detectarse incumplimientos, se levantará un acta administrativa y se otorgará un plazo máximo de 72 horas para subsanar las observaciones.