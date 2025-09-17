logo pulso
10 accidentes y 3 traslados médicos dejan festejos en Soledad

Los incidentes no generaron consecuencias mayores, informan

Por Flor Martínez

Septiembre 17, 2025 12:04 p.m.
A
10 accidentes y 3 traslados médicos dejan festejos en Soledad

Las celebraciones del Grito de Independencia y el desfile conmemorativo del 16 de septiembre en Soledad de Graciano Sánchez transcurrieron en calma. Sin embargo, se atendieron algunos incidentes sin consecuencias mayores, informó el director de la Guardia Civil Municipal, Víctor Aristarco Serna Piña.

Refirió que entre los incidentes únicamente se reportaron 10 accidentes viales menores en un lapso de 24 horas, sin lesionados ni causados por cuestiones del consumo de alcohol, la mayoría ocasionados por la lluvia registrada la noche previa.

En cuanto a traslados médicos, se realizaron tres: uno por desmayo, otro por accidente vial y uno más debido a la ingesta de pastillas. 

Sobre el ambiente festivo, dijo que no hubo bailes callejeros en la vía pública, únicamente convivencias familiares y eventos organizados en viviendas particulares sin que hubiera alteración al orden público.

"Fueron puros daños menores, golpes por alcance en cuestión de vialidad y en cuestión de seguridad no hubo bailes, solo los eventos familiares".

Destacó que en los trabajos que se realizan de forma permanente, como es el operativo "BOMI" (Base de Operaciones Mixtas), el cual se lleva a cabo en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil Estatal, se logró inspeccionar y consultar en Plataforma México a 40 personas, así como a 15 vehículos y motocicletas.

Además de que se atendieron tres auxilios y se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) a tres individuos por delitos del fuero común.

