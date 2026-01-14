logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Fotogalería

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Veto del Ejecutivo se centra en reglas de alternancia para gubernatura

Torres Sánchez explicó que la aplicación inmediata de la reforma podría vulnerar derechos político-electorales

Por Rolando Morales

Enero 14, 2026 12:32 p.m.
A
J. Guadalupe Torres Sánchez / Foto: Pulso

J. Guadalupe Torres Sánchez / Foto: Pulso

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que el veto ejercido por el Ejecutivo estatal sobre el decreto conocido como "Ley Gobernadora" se originó principalmente por la necesidad de modificar el mecanismo de alternancia de género propuesto para la elección de gubernatura en San Luis Potosí.

Torres Sánchez explicó que el análisis jurídico realizado por el Gobierno estatal detectó puntos del decreto que podrían vulnerar derechos político-electorales y limitar la libertad de los partidos para tomar decisiones internas sobre sus candidaturas.

Sin embargo, subrayó que el señalamiento central se enfoca en el diseño del criterio de paridad que obligaría a los institutos políticos a postular alternadamente mujeres y hombres desde la siguiente elección.

De acuerdo con el secretario, la observación enviada al Congreso plantea que el principio de alternancia no se aplique de inmediato.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En lugar de ello, se propone que para el proceso electoral de 2027 las fuerzas políticas puedan postular libremente a un hombre o una mujer, dependiendo de su definición interna y competitividad electoral.

La alternancia obligatoria comenzaría hasta la elección de 2033, y estaría determinada por la candidatura registrada previamente por cada partido. En términos prácticos, explicó Torres Sánchez, si un partido postula una mujer para la gubernatura en las elecciones de 2027, para 2033 tendrá que postular a un hombre; y si postula un hombre en 2027, en 2033 deberá registrar a una mujer.

Torres Sánchez sostuvo que permitir esa transición evitaría imponer restricciones inmediatas que podrían derivar en controversias legales e incluso judicialización del próximo proceso electoral, cuya preparación iniciará en noviembre.

Advirtió que el riesgo de litigios electorales fue uno de los elementos de mayor peso para que el titular del Ejecutivo ejerciera su facultad constitucional de veto.

Finalmente, el secretario precisó que la observación sobre la alternancia es la única modificación solicitada al Congreso. El resto del decreto permanece sin cambios y, de ser atendida la propuesta del Ejecutivo, podrá continuar su ruta legislativa para una eventual aprobación y promulgación. 

LEA TAMBIÉN

Por dudas legales, RGC frena "Ley Gobernadora"

El gobernador anuncia veto a la iniciativa por falta de certeza en su constitucionalidad

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Quiere el SAUASLP alza salarial del 7%; el rector busca recursos
Quiere el SAUASLP alza salarial del 7%; el rector busca recursos

Quiere el SAUASLP alza salarial del 7%; el rector busca recursos

SLP

Pulso Online

Alejandro Zermeño ofreció al gremio beneficios "en la medida de las posibilidades"

Evita el PRI ahondar sobre veto a Ley Gobernadora
Evita el PRI ahondar sobre veto a Ley Gobernadora

Evita el PRI ahondar sobre veto a "Ley Gobernadora"

SLP

Martín Rodríguez

Señalan que el tricolor está a favor de que la vida política sea una oportunidad para todos los géneros

Uso de factureras, de lo más recurrente en sector público, admite IFSE
Uso de factureras, de lo más recurrente en sector público, admite IFSE

Uso de "factureras", de lo más recurrente en sector público, admite IFSE

SLP

Redacción

Auditores detectaron también falta de documentación fiscal y administrativa que ampare las operaciones, señaló Lecourtois López

Retiró SCT casitas para perros por mal aspecto": AC
Retiró SCT casitas para perros por mal aspecto": AC

Retiró SCT casitas para perros por "mal aspecto": AC

SLP

Rolando Morales

Fue por un en el evento oficial de entrega de camiones urbanos, señalan