Vía Alterna, pendiente del primer año

Se llega al segundo año de la administración estatal con la irresuelta construcción de una vía alterna que desahogue el insostenible tráfico de la Carretera 57 y dé a los habitantes de la zona metropolitana, más opciones de movilidad, señaló Héctor D’Argence Villegas, presidente del Consejo Empresarial Potosino.

Explicó que por sí sola, una vía alterna de gran longitud facilitaría el desfogue de la carretera 57 y daría cumplimiento a la satisfacción de necesidades de movilidad desde la Ciudad de México hasta Monterrey, y reforzaría la conexión con Estados Unidos, en plena operación del tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Recordó que fuera del asunto de corrupción en el proceso de construcción del sistema de transporte confinado que en tres administraciones no se ha logrado y en ciudades como Puebla y León ya está en operación, el hecho de que se aplace, no significa que no se necesite.

“Desafortunadamente en el sexenio anterior todo se corrompió, pero encima de todo, también fue mal planificado, incluso desde el origen con avenidas mal escogidas, porque hay mucho dinero que fue mal gastado”, concluyó.